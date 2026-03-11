Maltepe'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu

11.03.2026 09:17  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit ailelerini ve gazileri ağırladı. Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluktur" dedi.

(İSTANBUL) Maltepe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit ailelerini ve gazileri ağırladı. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluktur" dedi.

Maltepe Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir iftar yemeği organize etti. Cumhuriyet Kültür Merkezi Nikah Salonları'nda gerçekleştirilen programa; şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Şehitler için dualar edildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitler için dualar edildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrayı paylaştı.

"Dayanışmayı büyüten bir anlayışla çalışıyoruz"

Programda davetlilere hitap eden Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Köymen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının birlik duygularını büyüten bu akşamında sizlerle aynı sofrada buluşmaktan onur duyuyorum. Bu toprakların bağımsızlığı için en büyük bedeli ödeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Maltepe'de dayanışmayı büyüten ve kimseyi yalnız bırakmayan bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her adımı atmak bizim görevimizdir. Bu vesileyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Sosyal dayanışma vurgusu

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Köymen, yerel yönetimlerin sosyal dayanışmayı güçlendiren projeler üretmeye devam edeceğini söyledi. İftar programı, duaların ardından edilen sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Esin Köymen, Maltepe, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:44:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Maltepe'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.