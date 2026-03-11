Maltepe'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu

(İSTANBUL) – Maltepe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit ailelerini ve gazileri ağırladı. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluktur" dedi.

Maltepe Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla şehit yakınları ve gaziler için anlamlı bir iftar yemeği organize etti. Cumhuriyet Kültür Merkezi Nikah Salonları'nda gerçekleştirilen programa; şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Şehitler için dualar edildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitler için dualar edildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrayı paylaştı.

"Dayanışmayı büyüten bir anlayışla çalışıyoruz"

Programda davetlilere hitap eden Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, şehit ve gazi ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Köymen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının birlik duygularını büyüten bu akşamında sizlerle aynı sofrada buluşmaktan onur duyuyorum. Bu toprakların bağımsızlığı için en büyük bedeli ödeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Maltepe'de dayanışmayı büyüten ve kimseyi yalnız bırakmayan bir yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her adımı atmak bizim görevimizdir. Bu vesileyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

Sosyal dayanışma vurgusu

Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Köymen, yerel yönetimlerin sosyal dayanışmayı güçlendiren projeler üretmeye devam edeceğini söyledi. İftar programı, duaların ardından edilen sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.