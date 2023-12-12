 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı

Maltepe'de ilerleyen bir taksi, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe\'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı
12.12.2023 - 13:59,
Abone Ol

Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Yalı Mahallesi'nde ilerleyen 34 TAE 66 plakalı taksi, Turgut Özal Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada, sürücü Mustafa D'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile yolcu Muhammet E. araçta sıkışarak yaralandı.

Kalbi duran sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler, araçtayken kalp masajı yaptıkları sürücüyü hayata döndürdü.

Ağır yaralı sürücü ve yolcu Muhammet E, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç da olay yerinden çekildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Maltepe, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de taksinin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement