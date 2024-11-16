Maltepe'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Girne Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 B 2875 plakalı otomobil ile 34 HIF 121 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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