Maltepe\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

MALTEPE'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Engin Urkan(47) hayatını kaybetti.

Olay saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan B.R.S.(21) idaresindeki 34 VDT 48 plakalı otomobil ile Engin Urkan idaresindeki 34 GV 1510 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Engin Urkan yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Engin Urkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Urkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morhguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.R.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.