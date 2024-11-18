Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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