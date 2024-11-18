Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Zümrütevler'de uyuşturucu satışı yapan Ü.P. gözaltına alındı ve tutuklandı.

18.11.2024 11:48
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Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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