Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Maltepe'de bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı ile sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli İ.C.B'nin (26) Maltepe'de bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüpheli İ.C.B, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Evdeki aramada ise çekmece içerisinde manyetik kart ile açılan gizli bir bölme bulundu. Bu bölmede 3 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca, 89 fişek ve 245 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelinin motosikletinde de satışa hazır 51,70 gram marihuana, 3,05 gram kokain ile 1 hassas terazi bulundu.

Bu kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.