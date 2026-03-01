Maltepe'de "Filler ve Karıncalar" ile Yaşar Kemal'e Saygı Duruşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de "Filler ve Karıncalar" ile Yaşar Kemal'e Saygı Duruşu

01.03.2026 09:54  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, 'Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe' temasıyla Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Arzu Gamze Kılınç’ın uyarladığı 'Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca' adlı oyun, seyirciyle buluştu.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. "Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe" temasıyla düzenlenen programda, yazarın ölümsüz eserlerinden "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca", "Filler ve Karıncalar" adıyla sahneye taşındı.

Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal'in "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca" romanından Arzu Gamze Kılınç'ın uyarladığı oyun, Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tarafından Maltepe'de sahnelendi.

Güçlü bir antiemperyalist manifesto niteliğindeki eser, masalsı bir alegori ile kapitalist sömürü düzenine, kültürel asimilasyona ve baskıcı otoriteye karşı direnişi anlattı.

Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) sahnelenen, Arzu Gamze Kılınç'ın hem uyarlayıp hem de yönettiği oyunda müziklerde Berkay Özideş, koreografi ve ışık tasarımında ise Muhammet Uzuner imzası bulunuyor.

"Dünyanın tüm karıncaları birleşti"

Ayakta alkışlanan oyunun gösterimi sonrası konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bize güzel bir akşam yaşattığınız için teşekkür ederim. Yaşar Kemal gibi büyük bir ustanın ölüm yıl dönümünde verdiğiniz emeğe teşekkür ediyorum. Dünyanın tüm karıncaları birleşti. Maltepe de dünya da birleşebilir. Yaşar Kemal'in yazdıklarını da gördükçe içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Arzu Gamze Kılınç, Yaşar Kemal, Karınca, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 'Filler ve Karıncalar' ile Yaşar Kemal'e Saygı Duruşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:48:48. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de "Filler ve Karıncalar" ile Yaşar Kemal'e Saygı Duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.