Maltepe'de "Filler ve Karıncalar" ile Yaşar Kemal'e Saygı Duruşu

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. "Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe" temasıyla düzenlenen programda, yazarın ölümsüz eserlerinden "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca", "Filler ve Karıncalar" adıyla sahneye taşındı.

Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal'in "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca" romanından Arzu Gamze Kılınç'ın uyarladığı oyun, Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tarafından Maltepe'de sahnelendi.

Güçlü bir antiemperyalist manifesto niteliğindeki eser, masalsı bir alegori ile kapitalist sömürü düzenine, kültürel asimilasyona ve baskıcı otoriteye karşı direnişi anlattı.

Yaşar Kemal Anma Haftası kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) sahnelenen, Arzu Gamze Kılınç'ın hem uyarlayıp hem de yönettiği oyunda müziklerde Berkay Özideş, koreografi ve ışık tasarımında ise Muhammet Uzuner imzası bulunuyor.

"Dünyanın tüm karıncaları birleşti"

Ayakta alkışlanan oyunun gösterimi sonrası konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bize güzel bir akşam yaşattığınız için teşekkür ederim. Yaşar Kemal gibi büyük bir ustanın ölüm yıl dönümünde verdiğiniz emeğe teşekkür ediyorum. Dünyanın tüm karıncaları birleşti. Maltepe de dünya da birleşebilir. Yaşar Kemal'in yazdıklarını da gördükçe içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte birleşe birleşe kazanacağız" dedi.