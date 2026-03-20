Maltepe'de Yaya Darbedildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de araçtan inerek yolda yürüyen bir kişiyi darbeden 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bir yayanın araçtan inen 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.Ö. (37) ve S.A'yı (33) gözaltına aldı.
Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
Araç sürücüsü olduğu belirlenen Y.Ö'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay trafikten men edildi.
Şüpheliler ayrıca, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?