Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası

Maltepe'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Başıbüyük Samandıra Bağlantı yolu üzerinde seyir halindeki 34 GHR 290 plakalı vincin, Aydınevler mevkisinde yoldaki diğer araçlara çarpması sonucu, aralarında servis minibüsünün de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.
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