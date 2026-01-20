Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Başladı

20.01.2026 09:06  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Çocuk Şenliği, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çocukların katılımı ile açıldı. Şenlikte çeşitli etkinlikler, tiyatro oyunları ve hediyeler çocukları bekliyor.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin yarıyıl tatilindeki çocuklar için düzenlediği "Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği" Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı.

Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı. Şenliğin açılışında çocuklar, tahta bacak sanatçıları, akrobat, jonglör, palyaço, maskot ve sevilen çizgi film kahramanları ile müzik eşliğinde dans edip fotoğraf çektirdi. Yüz boyama etkinlikleri ve interaktif gösterilerin yapıldığı şenlikte çocuklara, ikramlıklarla birlikte boyama kitabı hediye edildi. Şenliğin açılış programının ardından iki ayrı çocuk tiyatro oyunu gösterildi. "Rüyalar Sandığı" ve "Jules Verne ile Zamanda Yolculuk" isimli çocuk tiyatro oyunları sahne aldı.

1 Şubat'a dek devam edecek şenlik takvimine ve duyurularına, www.maltepe.bel.tr adresinden ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Türkan Saylan, Etkinlikler, Maltepe, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:44
Hasan Şaş’tan Galatasaray’a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.