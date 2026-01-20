Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği Başladı

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin yarıyıl tatilindeki çocuklar için düzenlediği "Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği" Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı.

Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı. Şenliğin açılışında çocuklar, tahta bacak sanatçıları, akrobat, jonglör, palyaço, maskot ve sevilen çizgi film kahramanları ile müzik eşliğinde dans edip fotoğraf çektirdi. Yüz boyama etkinlikleri ve interaktif gösterilerin yapıldığı şenlikte çocuklara, ikramlıklarla birlikte boyama kitabı hediye edildi. Şenliğin açılış programının ardından iki ayrı çocuk tiyatro oyunu gösterildi. "Rüyalar Sandığı" ve "Jules Verne ile Zamanda Yolculuk" isimli çocuk tiyatro oyunları sahne aldı.

1 Şubat'a dek devam edecek şenlik takvimine ve duyurularına, www.maltepe.bel.tr adresinden ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.