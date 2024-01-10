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Mamak Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Mamak Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mamak Belediyesi, Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 1600 işçiyi kapsayan anlaşma sağlandı. Sözleşme kapsamında 1300 Hizmet-İş, 300 Öz Güven-Sen üyesi olmak üzere toplamda 1600 işçi faydalanacak. Ücretlerde yüzde 50 artış sağlanacak ve çalışanlara daha iyi ekonomik ve sosyal şartlar sunulacak.

Mamak Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
10.01.2024 - 19:54,
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Mamak Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında 1600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mamak Belediyesinin Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen imza törenine, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve ilgililer katıldı.

Arslan, buradaki konuşmasında, kamudaki taşeron işçilerin 2017'de kadroya alınmaması durumunda sözleşmeden sadece 50 işçinin yararlanabileceğine dikkati çekerek, bugünkü sözleşmeden 1300 Hizmet-İş, 300 Öz Güven-Sen üyesi olmak üzere 1600 işçinin faydalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belediyeler dahil kamudaki taşeron işçilerin kadroya alındığını anımsatan Arslan, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması, çalışma hayatımızın en büyük reformuydu. Bu reformla 500 bini belediyelerde olmak üzere 1 milyona yakın taşeron işçi, kamunun kadrolu işçisi oldu." dedi.

Belediye yönetimine sözleşmede sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür eden Arslan, yüksek enflasyonun olduğu süreçte belediye yönetiminin gösterdiği duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ücretlerde yüzde 50 artış sağlandı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de toplu iş sözleşmelerini belediyenin imkanlarını en üst sınırına kadar kullanarak imzaladıklarını belirterek, çalışanların daha iyi ekonomik ve sosyal şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için inisiyatif aldıklarını vurguladı.

İmzalayacakları sözleşmeyle çalışanların yevmiye ücretlerinde 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 düzeyinde iyileştirme sağlayacaklarını ifade eden Köse, temmuz ayında imzalayacakları yeni dönem sözleşmede de çalışanlara iyi imkanlar sunmak istediklerini söyledi.

Sözleşmeyle çalışanlara yaptıkları işlerin kadrosuna uygun ücretler verecek bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildiren Köse, sorumluluk makamında bulunup bunun maddi karşılığını almayan çalışanlara da ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Mamak Belediye Başkanı Köse, önce Arslan, ardından da Yılmaz ile toplu iş sözleşmelerini imzaladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mamak Belediyesi ile Hizmet-İş ve Öz Güven-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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