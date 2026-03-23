Mamak'ta Belediye Otobüsünde 'Yan Bakma' Kavgası: 1 Yaralı

23.03.2026 10:19
Mamak ilçesinde bir belediye otobüsünde 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. İki kişi arasında yaşanan olayda, bir kişi kesici aletle yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlarla kaydı bulunduğu öğrenildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünde çıkan ve dışarıda da devam eden 'yan bakma' kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsünde 2 kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar otobüsten indi. Bu kişilerden biri, yanında bulunan kesici aletle tartıştığı kişiye saldırıp yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Mamak, Olay, Son Dakika

