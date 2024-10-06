Mamak'ta Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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Mamak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kutludüğün Mahallesi'ndeki bakımevinde Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i temsilen Başkan Yardımcısı Sibel Emre katıldı.

Burada konuşan Emre, Belediye Başkanı Şahin'in göreve geldiği ilk günden itibaren, sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyarak, barınaktaki koşulları her geçen gün iyileştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kamuoyunda dolaşan "Belediyeler sokak hayvanlarını ölüme terk ediyor" iddialarına, Şahin'in, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ni 24 saat ziyarete açarak cevap verdiğini hatırlatan Emre, şunları kaydetti:

"Başkanımız Veli Gündüz Şahin, sokak hayvanlarının en iyi şekilde tedavi görmesi ve rehabilite edilmesi için bir barınaktan çok daha fazlasını sunan 'Yaşam Alanı' projesiyle tüm belediyelere örnek olmayı hedefliyor. Bu süreçte Başkanımız, hayvanların ihtiyaçlarını ve yaşam şartlarını daha iyi anlamak için aktif bir şekilde çalışıyor."