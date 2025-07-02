Mamak'ta Kaza: Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Mamak'ta Kaza: Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı

Mamak\'ta Kaza: Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı
02.07.2025 18:00
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Mamak'ta otomobilin kapıya çarpması sonucu Merve ve Gökhan Cebe çifti yaralandı, sürücü tutuklandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobil, sitenin demir kapısına ardından da kapının önünde bekleyen Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı. Çift yaralanırken, kaza sonrası gözaltına alınan C.Y. tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. C.Y., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra otomobiline bindi. Bu sırada otomobil hareket edip, sitenin demir kapısına ardından da kapının önünde bekleyen komşusu Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı. Bir çocuk ise kaçarak son anda kurtuldu. Merve Cebe, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Eşi ise hafif yaralandı. Sürücü C.Y. ve çevredekiler, aracı kaldırıp Merve Cebe'yi çıkardı. Yaralı çift, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Merve Cebe'nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde C.Y.'nin bindikten sonra otomobilin hareket ettiği, kapıyı kırıp, bekleyen çiftin üzerinden geçtiği görüldü. Aracın altında kalan Merve Cebe'nin kurtarılma anı ve yaşanan panik de görüntüye yansıdı.

'ÇOCUKLARA ÇARPMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Olayla ilgili DHA'ya konuşan komşu Ecem Atıcı, sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir anda oldu her şey aslında. Kadın bağırıyordu. Ondan sonra bir anda araba hızla hareket etti. Önce kapının kırılmasını gördük, sonra insanların ezilmesini gördük derken bağırış çağırış, kalabalık. Çocuklara çarpmamış olması büyük bir tesadüf. Gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü saniyelik bir şeydi. Onlar da kalabilirdi arabanın altında. Çocuklar çok ağlıyordu, çok üzülmüş, korkmuşlardı" dedi.

CbY.'nin annesi Şükriye Y. ise oğlunun yanlışlıkla gaza bastığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mamak'ta Kaza: Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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