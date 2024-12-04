Mamak'ta Meslek Edinme Kursları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mamak'ta Meslek Edinme Kursları Başladı

Mamak\'ta Meslek Edinme Kursları Başladı

2024-2025 dönemi meslek edinme kursları Mamak'ta törenle açıldı, kadınlara çeşitli dersler verilecek.

04.12.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak Belediyesinin düzenlediği meslek edinme kurslarının 2024-2025 dönemi törenle başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitmen açığını, belediyenin imkanlarıyla kapatarak, kursları yeniden açtıklarını söyledi.

Kurslarda, kadınlara el becerilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olacak dikiş, cilt bakımı, iğne oyası, örgü ve bilgisayar gibi dersler veriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta Meslek Edinme Kursları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
21:19 Fikret Orman, Dursun Özbek’i açık açık uyardı Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:53 Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ın en büyük sorununu tek seferde çözdü Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 16:04:24. #1.11#
SON DAKİKA: Mamak'ta Meslek Edinme Kursları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.