Mamak\'ta Meslek Edinme Kursları Başladı

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Mamak Belediyesinin düzenlediği meslek edinme kurslarının 2024-2025 dönemi törenle başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitmen açığını, belediyenin imkanlarıyla kapatarak, kursları yeniden açtıklarını söyledi.

Kurslarda, kadınlara el becerilerini geliştirmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olacak dikiş, cilt bakımı, iğne oyası, örgü ve bilgisayar gibi dersler veriliyor.