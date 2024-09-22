Mamak\'ta Sokak Hayvanları İçin Yeni Proje

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kutludüğün'de bulunan "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, barınaktaki incelemeleri sırasında hayvanları sevdi ve onlarla yakından ilgilendi.

Hayvanlar için daha modern ve yaşanabilir yeni bir yaşam alanı inşa edeceğinin altını çizen Şahin, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemek amacıyla bağış hesabı açtığını duyurdu.

Sahipsiz hayvanların ihtiyaç duyduğu bakım, beslenme ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için hayvanseverlerden destek isteyen Başkan Şahin, açılan banka hesabına ilk bağışı da kendisinin yapacağını belirtti.

Şahin, bu kampanya ile Mamak'ta yaşayan sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılığı artırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Açıklamada, yardım için açılacak banka hesap bilgilerinin, Mamak Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Ankaralı Turgut için vefa konseri düzenlenecek

Ayrıca açıklamada, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in, kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut'u evinde ziyaret ederek, kendisine destek sözü verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 26 Eylül saat 19.00'da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde ünlü sanatçı için vefa ve yardımlaşma gecesi düzenleneceği, konserde Mehmet Demirtaş, Ankaralı Coşkun, Veli Erdem Karaküllah, Ömer Faruk Bostan, Ömer Şahin ile Eylemi Boran gibi sevilen Ankaralı sanatçıların sahne alacağı kaydedildi.