Mamdani: Netanyahu'yu Tutuklamak Federal Hükümetin Görevi - Son Dakika
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Mamdani: Netanyahu'yu Tutuklamak Federal Hükümetin Görevi

22.07.2026 10:18
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New York Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanmasını federal hükümete çağırdı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için kente gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) verilen tutuklama emrini yerine getirmeye çalışacaklarına yönelik eski açıklamalarını değerlendirdi.

Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunun ve 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın "mimarlığını" yaptığının altını çizen Mamdani, Gazze'de hedef alınan çocukları ve hastaneleri, uygulanan gıda ablukasını, öldürülen insani yardım çalışanlarını ve gazetecileri hatırlattı.

Mamdani, "Bütün bunlar yaşanırken, insanları öldüren bombaların parası ise ABD'lilerin cebinden çıkıyor." ifadesine yer vererek, Netanyahu'nun yol açtığı yıkımın fark edilmesi ve mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama emrini yerine getirip getiremeyeceklerine dair tüm yolları incelediklerini vurgulayan Mamdani, "Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan, federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM'ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Mamdani, Netanyahu ve diğer tüm savaş suçlularının New York'ta yeri olmadığını kaydetti.

"Netanyahu'nun yeri Lahey" demişti

Mamdani, Netanyahu'nun, eylüldeki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi " Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, New York, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamdani: Netanyahu'yu Tutuklamak Federal Hükümetin Görevi - Son Dakika

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