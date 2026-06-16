Mananın Rengi Sergisi Açıldı

Acıbadem Okulları, Pak-Turk Maarif ve Medresja Shkoder işbirliğiyle hayata geçirilen "1415 Projesi" kapsamında hazırlanan "Mananın Rengi" resim sergisi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasını öğrencilerin bakış açılarıyla yorumlayan sergide, farklı ülkelerden 40 öğrencinin ayetler üzerine gerçekleştirdikleri tefekkür çalışmalarından doğan 84 eser yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Acıbadem Okulları Genel Müdürü İdris Topçuoğlu, serginin yalnızca bir resim sergisi olmadığını, öğrencilerin Kur'an ayetleri üzerinde tefekkür ederek düşüncelerini çizgiye, renge ve sanata dönüştürdükleri özel bir çalışma olduğunu söyledi.

Projeyle öğrencilerin ayetlerle bağ kurmalarını hedeflediklerini ifade eden Topçuoğlu, "Biz çocuklarımızın ayetlerle bağ kurmasını, bunların üzerinde derinleşmesini ve tefekkür etmesini bir sanat eseri ortaya çıkartmasını istiyorduk. Bu sergiyle ve projeyle bunu sağlamış olduk." dedi.

Topçuoğlu, farklı ülkelerden öğrencileri aynı proje etrafında buluşturduklarını belirterek projenin çocukların sanat, iletişim ve düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Çocukların doğru rehberlikle önemli eserler ortaya koyabileceğini vurgulayan Topçuoğlu, "Bugün çocuklarımızdan X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye şikayet edip onları etiketliyoruz. Her nesil kendinden önceki nesilden şikayet etmiş tarih boyunca. Ancak bu proje bize şunu gösterdi. Henüz 6. ve 7. sınıftaki çocuklara yetişkinler olarak doğru bir rehberlik ederseniz, doğru bir modellikte bulunursanız, o çocuklar işte bu eserleri ortaya koyabiliyorlar. Bu projenin esasında en büyük çıktısı benim için bu olmuş oldu." diye konuştu.

"Sergi sınırların ötesinden gelen bir kalbi ortaklığın tezahürüdür"

Türkiye Maarif Vakfı Öğrenci ve Mezun İşleri Başkanı Ahmet Güney, vakfın 57 ülkede eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek Pakistan'daki Pak-Turk Maarif Okullarının da sergiye 39 eserle katıldığını söyledi.

Günümüzde insanların birçok görüntü ve bilgiye kolaylıkla erişebildiğine işaret eden Güney, "Belki de kaybettiğimiz en önemli duygularımızdan bir tanesi de hayret makamı. Burada genç sanatçıların, Kur'an-ı Kerim ayetleri doğrultusunda inançlarıyla, dünyaya bakışlarıyla, sanat ve estetik duygularıyla bizlere yansıttıkları eserleri hayret makamında temaşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi Küratörü Numan Noyan Küçük, "1415 Kur'an-ı Kerim'i Sanatla Anlamak Projesi"nin çocukların dünyasında ilahi çağrıyı yeniden duyabilmenin bir pusulası olduğunu ifade etti.

Küçük, bu çalışmanın, ayetleri sadece ezberlenen bilgiler olmaktan çıkarıp üzerinde düşünülen, hissedilen ve sanat yoluyla derin bir farkındalığa dönüşen bir tefekkür yolculuğu olduğunu kaydederek, "Sergi sınırların ötesinden gelen bir kalbi ortaklığın tezahürüdür. Türkiye, Arnavutluk, Pakistan ve Almanya'dan küçük sanatçılarımızın uzun yollardan gelen resimleri, gerçekten çok zorlu bir yolculukla bugün buraya ulaştılar. Kilometrelerce öteden geldiler. Minik ressamlarımızın çalışmaları bu anlamda çok kıymetli." diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim her yaşa hitap eden evrensel bir rehberdir"

Proje yürütücüsü ve müellifi Meryem Hekimoğlu, projenin çıkış noktasının çocukların anlam dünyasına daha derinden ulaşabilme arayışı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ayetleri kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek yorumladığını aktaran Hekimoğlu, süreç sonunda resimlerin yanı sıra projeye özel bir müzik eserinin de ortaya çıktığını belirtti.

Hekimoğlu, bir öğrencinin "Ben Kur'an'ı sadece emir ve yasaklar kitabı sanıyordum, meğer ne kadar hayatın içindeymiş." sözlerinin projenin en önemli kazanımını olduğunu aktararak, "Bu çalışma bize bir kez daha gösterdi ki Kur'an-ı Kerim her yaşa hitap eden evrensel bir rehberdir. Bu evrenselliği görünür kılmak amacıyla projeyi uluslararası bir paylaşıma dönüştürdük ve aynı ayetleri farklı ülkelerdeki öğrencilerle de çalıştık." diye konuştu

"İlk resmimle evrenin muazzam ve kusursuz düzenini anlatmak istedim"

Sergide eseri bulunan Acıbadem Okulları 7. Sınıf Öğrencisi Azra Doğan ise proje kapsamında Rahman, Yasin ve Nahl sureleri üzerine çalıştıklarını anlattı.

Kur'an-ı Kerim'in yalnızca kurallardan oluşan bir kitap olmadığını, aynı zamanda bir hayat rehberi olduğunu fark ettiğini belirten Doğan, "Ben şu an ilk resmimle evrenin muazzam ve kusursuz düzenini anlatmak istedim. İlk öncelikle uzay boşluğuna bir dünya çizdim. Dünyanın içine de adaleti sağlayan mizanı, düzeni anlatmak için terazi çizdim. Terazinin içine bir kefesine gezegen, bir kefesine ise meyveler çizdim. Böylece evrenin en küçüğünden en büyüyene kadar kusursuz düzenini anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

"Mananın Rengi" resim sergisi

Farklı ülkelerden öğrencileri ortak bir anlam ve sanat zemininde buluşturan sergi, sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sunuyor.

Acıbadem Okulları tarafından yürütülen proje, gençlerin sanat yoluyla düşünmelerini, sorgulamalarını ve manevi değerlerle estetik üretim arasında bağ kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sergi, öğrencilerin farklı kültürlerden akranlarıyla ortak bir çalışma içerisinde yer almalarına imkan tanırken, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünü de görünür kılıyor.

"Mananın Rengi" resim sergisi, 19 Haziran'a kadar Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.