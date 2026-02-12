Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten İlçe Merkezinde Esnaf Ziyareti

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ilçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Günlük programı doğrultusunda ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Çiçek; ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Manavgat Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiçek, benzer saha ziyaretlerinin düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.