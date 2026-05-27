Manavgat Başkan Vekili'nden Bayram Ziyaretleri

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Çiçek, Külliye Camii'nde kılınan bayram namazının ardından Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev başındaki kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayan Çiçek, personele teşekkürlerini iletti. Bayramlaşma programı kapsamında şehit aileleri, kahraman gaziler ve huzurevinde kalan büyükler de ziyaret edildi.

Çiçek, bayramlaşma programı sonunda, "Başta ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere gazilerimizin, şehit ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.