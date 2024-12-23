Manavgat Belediye Başkanı Kara, Selde Zarar Gören Besiciyi Ziyaret Etti

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçedeki şiddetli yağışın ardından yaşan selde 18 kuzusu telef olan Fahrettin Demirtaş'ı ziyaret etti. Kara, "Manavgat Belediyesi olarak, çiftçilerimizin, hayvancılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede sağanak yağış sonrası yaşanan selde 18 kuzusu telef olan besici Fahrettin Demirtaş ile moral vermek ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına yapılabilecekleri konuşmak için bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Demirtaş'ın yaşadığı zorlukları ve felaketin etkilerini dinleyen Kara, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için elinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Fahrettin Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın ziyareti, bu zor günlerde bizim için moral kaynağı oldu. Bu tür felaketlerde yalnız olmadığımızı görmek, umutlarımızı yeniden yeşertiyor. Başkan'ımıza bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak sel felaketinin etkilerinin en kısa sürede ortadan kaldırılması için çeşitli yardım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Manavgat Belediyesi olarak, çiftçilerimizin, hayvancılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadeleri