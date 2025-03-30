Manavgat Belediye Başkanı'ndan Halk Lokantası Personeline Teşekkür

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ramazan boyunca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı Manavgat Belediyesi Halk Lokantası personeline teşekkür etti. Kara, "Sizlerin gayreti ve fedakarlığı sayesinde, toplam 121 bin hemşehrimiz aynı sofrayı paylaştı" dedi.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca 16 farklı mahallede kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturdu. İftar programları kapsamında toplam 121 bin vatandaşa sıcak yemek ulaştırıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iftarların başarıyla gerçekleştirilmesini sağlayan Manavgat Belediyesi Halk Lokantası personeline teşekkür etti.

Kara, "Mübarek Ramazan ayı boyunca, 16 farklı mahallemizde iftar sofralarımızı özenle hazırlayan, binlerce vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran ve büyük bir özveriyle çalışan Halk Lokantası personelimize teşekkür ederim. Sizlerin gayreti ve fedakarlığı sayesinde, toplam 121 bin hemşehrimiz aynı sofrayı paylaştı. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel Ramazanlara ulaşmayı ümit ediyor, hepinize tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.