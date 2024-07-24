Manavgat Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Buluştu

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası 1. İstişare Toplantısı'nda pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası 1. İstişare Toplantısı'nda pazarcı esnafıyla buluştu. Toplantı, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan'ın moderatörlüğünde, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve pazarcı esnafının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda pazarcı esnafının sorunları dinlenerek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar konuşuldu.

Toplantı boyunca esnafın çeşitli konulardaki soruları ve önerileri dinlendi. Özellikle pazar yerlerinin düzenlenmesi, altyapı, devir ücreti gibi konular ele alındı. Başkan Niyazi Nefi Kara, bu konulara ilişkin Belediye olarak yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri detaylarıyla paylaştı. Başkan Kara, esnafın öneri ve taleplerinin dikkate alınacağını ve sorunların çözümü için hızlı adımlar atılacağını sözlerine ekledi.

Kara, esnafın karşılaştığı sorunların çözümü için Belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, esnafın işlerini daha iyi yapabilmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Kara'dan temizlik vurgusu

Tertemiz bir ilçe hedeflediklerini söyleyen Başkan Kara, bu noktada katkı koyan vatandaşlara da teşekkür etti. Başkan Kara, "Daha önce söz verdiğimiz gibi kentin birçok konusunu birlikte yöneteceğiz. Önümüzdeki süreçte 5 yıllık strateji planımızı devreye sokacağız. Bundan sonra pazar yerlerimizde belirli aralıklarla yüz yüze görüşeceğiz. Temel hedefimiz tertemiz bir Manavgat. Nisan ayında göreve geldiğimizden bu yana akan bir çöp konteyneri, kutusu kalmadı. Yaklaşık 180 adet çöp konteyneri ve 250'nin üzerinde çöp kutusu sıfırdan imalatı yapılıp kullanıma geçirildi. Buna katkı koyan sizlere de teşekkür ediyorum. Manavgat'ta yaşayan insanlar olarak duyarlı olduğumuz sürece bunu birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.