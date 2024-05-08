Manavgat Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye bünyesinde çeşitli branşlarda başarılı olan sporcularla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, onlara destek olacağı sözünü verdi.

Başkan Kara ve Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Manavgat Belediyespor Voleybol, Basketbol, Yüzme ve Tenis Kulüpleri'nin başarılı sporcularıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Katıldıkları turnuvalarda başarı elde eden sporcular, Kara ve Tüter tarafından tebrik edilerek, destek sözü aldılar.

Antalya Gelişim Ligi Yıldız Kızlar kategorisinde ikincilik elde eden Manavgat Belediyesi Voleybol Kulübü antrenörü İsmet Deniz, voleybola olan ilgiyi kent genelinde artırdıklarını, başarılarının devam edeceğini söyledi.

U10-U11 düzeyinde Doğu Grubu ikincisi olarak Antalya'da oynanacak Play-Off'lara katılmaya hak kazanan Manavgat Belediyesi Basketbol Kulübü antrenörü Süleyman Özer de "Nefi Başkanımızla birlikte Manavgat'ı bir spor kenti haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz Manavgat'ın evlatlarını ülke basketbolunun en üst noktasına çıkarmak" diye konuştu.

"SİZLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Manavgat'ın yetiştirdiği sporcularla gurur duyduklarını belirten Kara, "Başarılarınızı duyuyoruz. Manavgat sizlerle gurur duyuyor. Sizleri tüm çocuklarımıza örnek olarak gösteriyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Manavgat Belediyesi olarak sizlere her türlü desteği vererek yanınızda olacağız. Sizler sağlıklı yaşarsanız, sağlıklı düşünürseniz geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Bizim görevimiz sizlere iyi bir gelecek hazırlayarak, sizlerin bu ülkeyi daha iyiye götürmesini sağlamak. Manavgat'ımızı hep beraber güzelleştireceğiz. Siz varsanız biz var olacağız. Sizleri yetiştiren, yanınızda olan ailelerinize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.