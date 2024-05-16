Manavgat Belediyesi Engelliler Haftası\'nı Festivalle Kutladı

Güncel

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında "HürFEST- Özgürce Yaşam Festivali" düzenledi.

Engelliler Haftası, Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen festivalle kutlandı. Festivale, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Hacer Ceyhan Kara, belediye başkan yardımcıları, aileler ve TFF UEFA A Grubu antrenörleri katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festival, merkezde eğitim alan kursiyerlerin resimlerinin sergilenmesi ile başladı.

Şişme oyun grubu, animasyon karakterleri, yüz boyama, just win parkur yarışları, sergi alanları, bocce turnuvası, çuval yarışı, mini konser ve dans etkinlikleri ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Başkan Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, tüm özel bireylerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

BAŞKAN KARA'DAN BAŞARILI ÖZEL BİREYLERE TEBRİK

Başkan Niyazi Nefi Kara, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda derece alan özel bireylere hediye takdim etti. Manavgat Belediye Spor Kulübü'nün özel sporcuları, il şampiyonasında 7 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı. Bu başarıların katlanarak devam edeceğini belirten Başkan Kara, Manavgat'ı bir spor kenti yapacaklarını söyledi.

"SEVGİ VARSA ENGEL YOK"

En büyük engelin sevgisizlik olduğunun altını çizen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, engelsiz bir kent kurma yolunda durmaksızın çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Kara, festivale ilişkin şöyle konuştu:

"Engelliler Haftası nedeniyle özel bireylerimizle bir araya geldik. Onların gönüllerince eğlenmesi, günü özel ve güzel geçirmesi için öğretmenlerimizle birlikte etkinlikler hazırladık. Sevginin olduğu yerde engel olmaz. 'Halkçı Belediyecilik' anlayışımızın temelinde Manavgat'ı mutlu insanların kenti yapmak var. Bu kentte yaşayan tüm bireyler için proje ve hizmetlerimiz olacak. Engelsiz bir kenti hep birlikte oluşturacağız. Daha kapsayıcı bir toplum oluşturarak ön yargıları kıracağız. Festivalimizde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak özel bireylerin her zaman yanlarında olacağız."