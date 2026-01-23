Manavgat Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Sonrası Yoğun Mesai

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ilçede dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; yağış nedeniyle oluşan su birikintilerine, yollarda meydana gelen olumsuzluklara ve çevre güvenliğini tehdit eden durumlara hızlı şekilde müdahale ediyor.

Fırtınanın etkisiyle devrilen veya devrilme riski taşıyan ağaçlar, ekipler tarafından kaldırılarak, çevre güvenliği sağlanıyor.

Öte yandan, olası risklere karşı tehlike oluşturan alanlarda önleyici tedbirler alınıyor. Belediye yetkilileri, meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının gelecek günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu söyledi.