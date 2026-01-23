Manavgat Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Sonrası Yoğun Mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Sonrası Yoğun Mesai

23.01.2026 15:57  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası belediye ekipleri, su birikintileri ve çevre güvenliği tehditlerine hızlı müdahalelerde bulunuyor. Meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtiliyor.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ilçede dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri; yağış nedeniyle oluşan su birikintilerine, yollarda meydana gelen olumsuzluklara ve çevre güvenliğini tehdit eden durumlara hızlı şekilde müdahale ediyor.

Fırtınanın etkisiyle devrilen veya devrilme riski taşıyan ağaçlar, ekipler tarafından kaldırılarak, çevre güvenliği sağlanıyor.

Öte yandan, olası risklere karşı tehlike oluşturan alanlarda önleyici tedbirler alınıyor. Belediye yetkilileri, meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının gelecek günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:13:44. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Sonrası Yoğun Mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.