Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü, Belediye Başkan Vekili Çiçek'i Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Çiçek, katıldıkları organizasyonlarda ilçeyi ve kenti başarıyla temsil eden Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Ziyarette, Okul Sporları Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Grup Elemeleri ile Okul Sporları Genç B Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular, Mehmet Başkan Bozkurt, Umut Altay, Ahmet İhsan Çolak ve Ahmet Mete Varış yer aldı. Sporculara Antrenör Ercan Keskin de eşlik etti.

Başkan Vekili Çiçek, elde ettikleri dereceler dolayısıyla sporculara ödüllerini takdim etti. Genç sporcuların disiplinli çalışmalarıyla önemli başarılara imza attığını dile getiren Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak altyapıdan yetişen sporcuların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Çiçek, sporculara 2-5 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ve 2026 yağlı güreş sezonunda başarılar diledi.