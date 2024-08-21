Manavgat Belediyesi İşçisi Dürüstlük Örneği Gösterdi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi İşçisi Dürüstlük Örneği Gösterdi

Manavgat Belediyesi İşçisi Dürüstlük Örneği Gösterdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. İşçi, örnek davranışı nedeniyle belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

21.08.2024 17:46
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye işçisi, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Tunç, Side Turizm bölgesinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içinde para olan cüzdan buldu.

Cüzdanı Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter'e teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağlayan Tunç'u, İlçe Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara makamında kabul etti.

Kara, Tunç'u sergilediği örnek davranıştan dolayı kutlayarak, işçiye altın hediye etti.

Dürüstlük ve toplumsal sorumluluk açısından personelinin davranışının örnek olduğunu belirten Kara, "Böyle bir personelimiz olduğu için gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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