Manavgat Belediyesi ITB Berlin Turizm Fuarı'nda

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, dünyanın en prestijli turizm ve seyahat fuarlarından ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldı. İlçenin turistik değerleri, fuarda geniş kitlelere tanıtıldı.

ITB Berlin Turizm Fuarı, Almanya'nın başkenti Berlin'de ziyaretçilere kapılarını açtı. 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen fuara, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgatlı turizmciler ve sektör profesyonelleriyle birlikte katılım sağladı. Fuarda, Manavgat ve Side'nin doğal güzellikleri, tarihi dokusu, gastronomik zenginlikleri ve turizm olanakları tanıtıldı.

Kara, fuarda turizm sektörünün önemli aktörleri olan tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolu firmaları, otel zincirleri ve diğer turizm paydaşları ile birebir temaslarda bulundu.

Kara, fuarın Manavgat ve Side'nin uluslararası turizm pazarındaki yerini güçlendirme açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Manavgat ve Side'mizin kültürel zenginliklerini turizm potansiyeli ile harmanlayarak hem yerel ekonomiye katkısını hem de küresel turizm pazarına entegrasyonunu artırmayı hedefliyoruz. En önemli amacımız, Manavgat ve Side'nin doğal güzelliklerini koruyarak turizmi, sürdürülebilir kalkınma anlayışı etrafında geliştirmek" dedi.

Kara, fuarda yapılan temasların bölge turizminin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turizm sektöründeki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.