Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi

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Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi. Oyunda, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin öne çıkan kadın figürleri anlatıldı.

28.08.2024 09:42  Güncelleme: 10:23
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi.

Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, 'kadın' unsuru üzerinden Cumhuriyet'in sonsuzluğunu vurgulamak için 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi. Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'in kaleme aldığı ve yönettiği 'Sonsuz Kadın, Sonsuz Cumhuriyet', Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin öne çıkan kadın figürlerini merkezine alıyor. Cumhuriyet döneminin öne çıkan 5 kadın figürünün konu edildiği oyunda, gazeteciliğin öncülerinden Suat Derviş, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin ilk kadın veteriner kekimlerinden Sabire Aydemir, Türk basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman ve 'ilklerin kadını' olarak tanınan tiyatro ve opera sanatçısı Semiha Berksoy'un hayatları anlatıldı. Oyun, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran izleyiciler, hem tarihe tanıklık etmenin hem de Cumhuriyet kadınlarının hikayelerini canlı bir şekilde izlemenin zevkini yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu 'Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet' oyununu sahneledi - Son Dakika

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