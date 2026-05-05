Manavgat Belediyesi'nden Turizm Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışması

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ilçenin önemli turizm arterlerinden Side-Evrenseki Turizm Caddesi üzerinde asfalt bakım ve yenileme çalışmaları başlattı.

Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından Turizm Caddesi'nde yürütülen çalışmaların ilk aşamasında, kullanım ömrünü tamamlayan ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen mevcut asfalt tabakası iş makineleriyle sökülüyor. Altyapı kontrollerinin yapılması ve zemin iyileştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçileceği bildirildi.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayan asfalt yenileme çalışmasıyla, özellikle turizm sezonunda yoğun olarak kullanılan güzergahta ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte sahada yürütülen faaliyetlere ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Çiçek, özellikle turizm sezonunda yoğun araç trafiğine maruz kalan Side-Evrenseki hattında gerçekleştirilen yenileme çalışmasının, hem esnaf hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çiçek, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, gösterilen anlayış dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti.