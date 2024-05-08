Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği bilgi yarışması yapıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Bil Bakalım" bilgi yarışması, Çocuk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi, öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içerisinde kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak, hızlı ve doğru karar verebilmek, centilmence rekabet edilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla her yıl "Bil Bakalım" bilgi yarışması düzenliyor.

Bilgi yarışmasına, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Armağan Ural, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldı. Öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, genel kültür, İngilizce ve din bilgisi gibi farklı alanlardan sorular soruldu. 3, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı programın ardından birinci olan gruplara madalya ve ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini sınadıkları yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

Ödül takdiminin ardından konuşan Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Özer, tüm öğrencileri tebrik ederek, şunları söyledi:

"Bu tarz yarışmalar uluslararası olarak kabul gören, dünyanın tüm medeni ülkelerinde uygulanan keyifli bir aktivite yöntemi. Çocuklarımızı tatlı bir rekabet içerisine sokuyoruz. Çocuk gelişiminde sağlıklı rekabetin oldukça faydası var. Empati kurmayı, anlayışlı olmayı ve rakibe saygıyı büyüme çağında öğreniyorlar. Çocuklarımıza bu yaşlarda sağlıklı bir rekabet kültürü aşılayarak problem çözmeyi, yardımlaşmayı ve ekip olarak hareket etmeyi öğretiyoruz."