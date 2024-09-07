Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

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Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda Milenyum Beach Volley Spor Kulübü şampiyonu oldu.

Manavgat Belediyesi tarafından Sorgun Boğaz Otel Beach'te düzenlenen Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda şampiyon Milenyum Beach Volley oldu. Turnuvada Remax Star üçüncü olurken Math Burger ise dördüncülüğü elde etti.

Final karşılaşmalarına Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da katılarak, turnuvada başarı gösteren sporculara ödüllerini verdi. Başkan Kara, sporun birleştirici bir gücünü vurgulayarak, "Şampiyon takımla birlikte turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Gerçekten çok ter döktüler, nefes kesen maçlar izledik. Çok çekişmeli maçlar oldu. Burada yenilen kaybeden yok. Hepimiz kazanıyoruz. Spor dostluktur, barıştır, kardeşliktir, sevgidir. Asıl hedefimiz bütün halkımızın spor yapması ve spora yönelmesi. Bizim bütün derdimiz bu. Bu yüzden sporla ilgili organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.