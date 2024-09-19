Gaziler Günü Manavgat'ta Anıldı

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(ANTALYA) - Manavgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Unutmayalım ki, onların mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak ayaktayız. Gazilerimize her zaman destek olmalı, onların hak ettikleri saygıyı ve değeri vermeliyiz" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda Gaziler Günü için düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Başkan Kara, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Garnizon Komutanı Topçu Alb. Oğuzhan Konal, gaziler, şehit yakınları, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Başkan Kara, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün burada, ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak için toplandık. Gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgeleridir. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlık, bizlere her daim ilham verecek. Bu özel günde, vatan uğruna canlarını verenleri rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki, onların mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak ayaktayız. Gazilerimize her zaman destek olmalı, onların hak ettikleri saygıyı ve değeri vermeliyiz."