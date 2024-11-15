Manavgat Hastanesinde Bomba Tatbikatı

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Manavgat Devlet Hastanesinde bomba tehdidi durumunda kullanılan "siyah kod" tatbikatı düzenlendi.

Hasta ve çalışan güvenliğinin üst düzeyde tutulması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesinde, çalışanlar, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastane bahçesinde meydana gelen patlamada yaralananlara ilk müdahaleleri yapıldı.

Güvenlik güçlerinin de patlamaya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından hastane tahliye edilerek, çıkarılanlar güvenli bölgeye alındı.

Şüpheli görülen bir diğer paket de bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi, bomba arama köpekleriyle hastane arandı.

Tatbikata ilişkin görüntüler, Manavgat Devlet Hastanesinin sosyal medya hesaplarından "Hastanemizde siyah kod (bomba tehdidi) tatbikatı gerçeğini aratmadı." notuyla paylaşıldı.