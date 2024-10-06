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Manavgat Kitap Günleri Başladı

Manavgat Kitap Günleri Başladı

Manavgat Belediyesi ve yerel yazarların iş birliğiyle düzenlenen 'Manavgat Kitap Günleri' etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Açılışta Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yazarlarla bir araya gelerek edebiyatın önemini vurguladı.

06.10.2024 10:26  Güncelleme: 10:28
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi ve ilçedeki yazarların iş birliğiyle düzenlenen "Manavgat Kitap Günleri-Manavgat'ın Yazarları Okurlarıyla Buluşuyor" etkinliği başladı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Manavgat Belediyesi ve ilçedeki yazarların iş birliğinde düzenlenen "Manavgat Kitap Günleri-Manavgat'ın Yazarları Okurlarıyla Buluşuyor" etkinliği, 5 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışa Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yazarlar, belediye başkan yardımcılar, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini Başkan Kara kesti

Saat 14.00'te gerçekleştirilen açılış kokteylinde, kurdeleyi Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara kesti. Etkinlikte katılımcılar, yazarların eserlerini inceleyip satın alma ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladı. Yazarlar, kendi eserleri hakkında bilgi verirken, edebiyatın farklı yönlerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Manavgat'ta edebiyatın gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

İlçenin kültürel zenginliklerine vurgu yapan Başkan Kara, "Manavgat, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de öne çıkan bir şehir. Bizler, bu zenginlikleri desteklemek ve yaymak adına buradayız. Yerel yazarlarımız, kalemleriyle bizlere farklı dünyaları açıyor. Her bir kitap, bir yolculuk; her sayfa, yeni bir keşif. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle de değerli yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat'ta edebiyatın gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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