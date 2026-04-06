Manavgat Belediyesi'nden Nehir Ağzında Temizlik Çalışması

06.04.2026 10:52  Güncelleme: 11:42
Manavgat Belediyesi, Nehrin denize döküldüğü bölgede kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ekosistemin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması için bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Nehri'nin denize döküldüğü bölgede detaylı temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı temizlikle, bir yandan bölgede biriken atıkları ortadan kaldırırken, diğer yandan ekosistemin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İlçenin doğal yaşam açısından önem taşıyan noktalarından Manavgat Nehri'nde yürütülen çalışmalarda, çevreye rastgele bırakılan evsel atıklar, plastik atıklar, molozlar ve çeşitli hacimli çöpler ekipler tarafından alandan kaldırılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında bölgenin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi için sahada kapsamlı bir temizlik programı uygulandığı bildirildi.

Kentin önemli doğal alanlarından olan nehir ağzı, sahip olduğu ekolojik özelliklerin yanı sıra Antalya'da en fazla kuş türünün gözlemlendiği bölgeler arasında yer alıyor. Bu özelliğiyle hem doğal yaşam hem de doğa gözlemciliği açısından büyük önem taşıyan alanda yürütülen temizlik çalışmalarıyla, çevresel kirliliğin azaltılması ve habitatın korunması amaçlanıyor.

Çiçek'ten doğal yaşam vurgusu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Çiçek, "Manavgat Nehri'nin denizle buluştuğu bu özel alan, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilikle de kentimiz için büyük bir değer taşıyor. Özellikle çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölgede çevre kirliliğinin önüne geçmek, doğal yaşamı koruma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı temizlikle, bir yandan bölgede biriken atıkları ortadan kaldırırken, diğer yandan ekosistemin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kent anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek; bu değerli alanı hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi, yürüttüğümüz çalışmaların kalıcı olması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgede yürütülen temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, çevreye duyarlı hizmet anlayışı doğrultusunda benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları da çevre temizliği konusunda daha hassas olmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

