Manavgat'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT tarafından gözaltına alındı

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Manavgat\'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT tarafından gözaltına alındı
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Manavgat'ta 2 iş yeri ile bir minibüsün kundaklanması ve bir araca zarar verilmesiyle ilgili JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede araç ile iş yerinin kundaklanması ve zarar verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle bir minibüsün, araç kiralama ve tur ofisinin yakılması ile bir dolmuşun tekerinin kesilmesi olayını şüpheli M.A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
ManavgatGüvenlik3. SayfaGüncelJASATSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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