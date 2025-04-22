Manavgat'ta 23 Nisan Geleneği: Başkanlık Koltuğu Öğrencilere Devredildi

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Çınar Zincir'e devretti. Kara, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın düşüncelerine büyük değer veriyoruz. Bu koltuklar bir gün mutlaka onlara emanet edilecek" diye konuştu.

Başkan Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen makam devri etkinliğini bu yıl da sürdürdü. Atatürk İlkokulu öğrencileri, bir günlüğüne Manavgat Belediyesi'nin idari yönetimini devraldı.

Belediye Başkanlığı koltuğu, Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Çınar Zincir'e devredildi. Başkan Yardımcılığı görevine ise Umut Aktaş ve Ayşe Arslan getirildi. Özel Kalem Müdürlüğü koltuğu da Defne Melis Ünal tarafından devralındı.

Öğrencilere ziyaretlerinde Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Çetin eşlik etti. Temsili başkanlık görevine başlayan Zincir, oyun alanlarının yenilenmesini ve geri dönüşüm noktalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Çocukların yaratıcı, duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşımlarından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kara, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın düşüncelerine büyük değer veriyoruz. Bu koltuklar bir gün mutlaka onlara emanet edilecek" ifadelerini kullandı.

Kara, öğrencilere ziyaretleri için teşekkür ederek, kitap ve çeşitli hediyeler takdim etti.