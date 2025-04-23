Manavgat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

(ANTALYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Manavgat'taki 23 Nisan törenine, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, gaziler, şehit yakınları, partilerin ilçe örgütü başkanları, devlet erkanı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende çocuklar, bando gösterisi, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi yaptı.

Başkan Kara, törenin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, millet iradenin yegane temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir neşe ve sevinçle kutluyoruz. İnanıyorum ki ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların gayret ve çabalarıyla Ulu Önderimizin gösterdiği hedefe durmadan yürüyecektir. Manavgat Belediyesi olarak, çocuklarımıza daha güzel bir yaşam sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."