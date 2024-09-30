Manavgat'ta Aile Suya Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Aile Suya Mahsur Kaldı

Manavgat\'ta Aile Suya Mahsur Kaldı

ATV ile adacığa geçen aile, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı; ekipler tarafından kurtarıldı.

30.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ATV aracıyla şelale yakınındaki adacığa geçen aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi, uyuyunca suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Aile bireyleri, baraj kapakları kapatılıp su seviyesi düşürüldükten sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşamüzeri Murat Yeşilağaç ve Şeval Ceylan çifti, çocukları Emir Yeşilağaç'la ATV aracına binip, Manavgat Şelalesi'nin alt kısmındaki adacığa geçti. Bir süre sonra adacıkta uyuyakalan aile bireyleri, uyandıklarında havanın karardığını ve suyun yükseldiğini gördü. Murat Yeşilağaç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Derneği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ilk etapta elektrik üretimi için Manavgat Barajı'ndan salınan suyu kestirdi. Böylece ırmakta su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Mahsur kalan aile ile telefon bağlantısı kuran jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Su seviyesi düşünce ekipler, kurdukları palanga sistemiyle mahsur kalan aileyi alıp, kıyıya çıkardı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Şeval Ceylan, oldukları yerde birçok kişi bulunduğunu, çocuğu emzirirken hep birlikte uyuyakaldıklarını, uyandıklarında suyun yükseldiğini gördüklerini dile getirdi. Durumları iyi olan aile sağlık desteği istemediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manavgat, Kurtarma, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Aile Suya Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:10:05. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Aile Suya Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement