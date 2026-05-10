Manavgat'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası

Manavgat\'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası
10.05.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta düzenlenen satranç turnuvasında 410 sporcu 14 kategoride mücadele etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Bahar Şenliği Satranç Turnuvası" düzenlendi.

75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemek ve sporcu disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla organize edilen turnuvada, 410 sporcu 14 farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvanın açılışında konuşan Okul Müdürü Şükrü Özdemir, öğrencilerin geçirecekleri her dakikanın ve kazanacakları her deneyimin kıymetli olduğunu belirtti.

Özdemir, satrancın sadece bir rakibe karşı değil, kişinin kendi zihnine karşı da bir mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Hamlelerinizin isabetli, kararlarınızın sizi başarıya götürdüğü, centilmence ve keyifli bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

Her kategoride ilk beşe giren sporculara madalya, kategori birincilerine ise kupa takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:09:16. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.