Manavgat\'ta Bahar Şenliği Satranç Turnuvası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Bahar Şenliği Satranç Turnuvası" düzenlendi.

75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu-İlkokulu-Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemek ve sporcu disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla organize edilen turnuvada, 410 sporcu 14 farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvanın açılışında konuşan Okul Müdürü Şükrü Özdemir, öğrencilerin geçirecekleri her dakikanın ve kazanacakları her deneyimin kıymetli olduğunu belirtti.

Özdemir, satrancın sadece bir rakibe karşı değil, kişinin kendi zihnine karşı da bir mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Hamlelerinizin isabetli, kararlarınızın sizi başarıya götürdüğü, centilmence ve keyifli bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

Her kategoride ilk beşe giren sporculara madalya, kategori birincilerine ise kupa takdim edildi.