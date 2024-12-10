Manavgat'ta Çatı Katında Yangın Paniği - Son Dakika
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Manavgat'ta Çatı Katında Yangın Paniği

Manavgat\'ta Çatı Katında Yangın Paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çatı katında meydana gelen yangın, evde patlamalara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

10.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:28
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Side mahallesindeki bir sitede 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında ev içerisindeki eşyalar nedeniyle patlama yaşandı. Paniğe neden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen jandarma bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Site sakinleri Cengiz Akay'a ait evin yaşayan olmaması ve sahibinin uzun süredir gelmemesi sebebiyle evsiz kişilerce kullanıldığını anlattı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, -

Kaynak: DHA

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