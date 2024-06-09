Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği düzenlendi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de ikinci defa düzenlenen "Dalsın Kızlar" sualtı etkinliğine bu yıl Side ev sahipliği yaptı.

Manavgat Belediyesi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve NEREİDS Dalış Merkezi'nin destekleriyle, "Bir Bakmışsın Dalgıç Olmuşsun" mottosuyla ve Gaye Dülger'in öncülüğünde 15 yaş üzeri 90 kadın, sertifikalı kadın dalgıçların rehberliğinde Side'nin sualtı dünyasını keşfetti.

Etkinlik, 7 Haziran Cuma günü akreditasyon ve oryantasyon ile başlarken, 8 Haziran Cumartesi günü yapılan dalışlar ve ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlik sayesinde bir kısmı daha önce hiç profesyonel dalış yapmamış yaklaşık 90 kadın su altını keşfetme imkanı yakaladı. Dünyanın en büyük ikinci sualtı müzesini olan Side Sualtı Müzesi'ne sabah 09.00'da başlayan dalışlar, gruplar halinde saat 16.00'ya kadar devam etti.

Ödül törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter de katıldı.

Plaket töreninde konuşan Başkan Kara, Manavgat'a katkılarından dolayı Dalsın Kızlar ekibine ve katılımcı kadınlara teşekkür etti. Başkan Kara, "İkincisi düzenlenen bu organizasyonu Side'de düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Manavgat'a, denizlerimize güzellik kattınız. Temiz bir deniz, temiz bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Dilerim ki doğayla barışık bir şekilde yaşamayı herkese anlatırız. İlerleyen dönemde sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.