Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği düzenlendi

Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de ikinci defa düzenlenen 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği Side'de gerçekleştirildi. 90 kadın dalgıç, Side'nin sualtı dünyasını keşfetti.

09.06.2024 16:52  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de ikinci defa düzenlenen "Dalsın Kızlar" sualtı etkinliğine bu yıl Side ev sahipliği yaptı.

Manavgat Belediyesi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve NEREİDS Dalış Merkezi'nin destekleriyle, "Bir Bakmışsın Dalgıç Olmuşsun" mottosuyla ve Gaye Dülger'in öncülüğünde 15 yaş üzeri 90 kadın, sertifikalı kadın dalgıçların rehberliğinde Side'nin sualtı dünyasını keşfetti.

Etkinlik, 7 Haziran Cuma günü akreditasyon ve oryantasyon ile başlarken, 8 Haziran Cumartesi günü yapılan dalışlar ve ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlik sayesinde bir kısmı daha önce hiç profesyonel dalış yapmamış yaklaşık 90 kadın su altını keşfetme imkanı yakaladı. Dünyanın en büyük ikinci sualtı müzesini olan Side Sualtı Müzesi'ne sabah 09.00'da başlayan dalışlar, gruplar halinde saat 16.00'ya kadar devam etti.

Ödül törenine, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter de katıldı.

Plaket töreninde konuşan Başkan Kara, Manavgat'a katkılarından dolayı Dalsın Kızlar ekibine ve katılımcı kadınlara teşekkür etti. Başkan Kara, "İkincisi düzenlenen bu organizasyonu Side'de düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Manavgat'a, denizlerimize güzellik kattınız. Temiz bir deniz, temiz bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Dilerim ki doğayla barışık bir şekilde yaşamayı herkese anlatırız. İlerleyen dönemde sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Kaynak: ANKA

Manavgat, Türkiye, Dünya, Side, Kültür, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta 'Dalsın Kızlar' sualtı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement