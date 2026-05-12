Manavgat'ta Engeller, "Hürfest" ile Aşıldı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "HürFEST-Özgürce Yaşam Festivali" düzenlendi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif olabileceğini göstermek amacıyla kutlanan Engelliler Haftası, Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de festivalle kutlandı.

Özgürce Yaşam Festivali'ne Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu, belediye başkan yardımcıları, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

GÖSTERİLER VE SERGİLER BEĞENİ TOPLADI

Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan program kapsamında animasyon etkinlikleri, dans gösterileri, sergi alanları ve mini konserler düzenlendi. Özel bireylerin sahne aldığı gösteriler izleyicilerden beğeni toplarken, festival alanında kurulan stantlarda özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

"HER BİREY İLHAM KAYNAĞI"

Etkinlik boyunca özel bireylerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Çiçek, ailelerle sohbet ederek çeşitli etkinliklere eşlik etti. Çiçek, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından önemine değinerek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimiz HürFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde yürüttüğümüz çalışmaların temelinde herkes için eşit, erişilebilir ve dayanışma içinde bir yaşam anlayışı yer alıyor. Burada bulunan her bireyin azmi, yeteneği ve yaşam sevinci hepimize ilham veriyor" dedi.

Manavgat Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Çiçek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.