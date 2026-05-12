Manavgat'ta Engeller, "Hürfest" ile Aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Engeller, "Hürfest" ile Aşıldı

12.05.2026 17:39  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında HürFEST-Özgürce Yaşam Festivali düzenledi. Etkinlikte özel bireylerin gerçekleştirdiği gösteriler ve el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "HürFEST-Özgürce Yaşam Festivali" düzenlendi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif olabileceğini göstermek amacıyla kutlanan Engelliler Haftası, Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de festivalle kutlandı.

Özgürce Yaşam Festivali'ne Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu, belediye başkan yardımcıları, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

GÖSTERİLER VE SERGİLER BEĞENİ TOPLADI

Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan program kapsamında animasyon etkinlikleri, dans gösterileri, sergi alanları ve mini konserler düzenlendi. Özel bireylerin sahne aldığı gösteriler izleyicilerden beğeni toplarken, festival alanında kurulan stantlarda özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

"HER BİREY İLHAM KAYNAĞI"

Etkinlik boyunca özel bireylerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Çiçek, ailelerle sohbet ederek çeşitli etkinliklere eşlik etti. Çiçek, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından önemine değinerek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimiz HürFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde yürüttüğümüz çalışmaların temelinde herkes için eşit, erişilebilir ve dayanışma içinde bir yaşam anlayışı yer alıyor. Burada bulunan her bireyin azmi, yeteneği ve yaşam sevinci hepimize ilham veriyor" dedi.

Manavgat Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Çiçek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Engeller, 'Hürfest' ile Aşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:21:12. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Engeller, "Hürfest" ile Aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.