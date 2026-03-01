Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kızılot Mahallesi'nde İftara Katıldı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Kızılot Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi tarafından Kızılot Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Vekili Çiçek'in yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Çiçek, "Birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği bu mübarek ayda, sofralarımızın bereketinin daim olmasını diliyorum" dedi.

İftar programının ardından Çiçek, CHP Manavgat İlçe Örgütü üyeleriyle birlikte Uzunkale Mahalle Muhtarı Osman Biçer'in evine misafir oldu. Ziyarette mahalle sakinleriyle sohbet eden Çiçek, ev sahipliği dolayısıyla Osman Biçer'e teşekkür etti.

Çiçek, "Gönüllerin bir olduğu, muhabbetin ve kardeşliğin güçlendiği bu güzel akşamda bizleri ağırlayan Mahalle Muhtarımız Osman Biçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.