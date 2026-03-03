Manavgat Belediyesi'nden Kasaplar Mahallesi'nde İftar Programı - Son Dakika
Manavgat Belediyesi'nden Kasaplar Mahallesi'nde İftar Programı

03.03.2026 09:31  Güncelleme: 10:11
Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Kasaplar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde yapılan programa binlerce vatandaş katıldı.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu mahallelerde yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kasaplar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına, siyasi parti temsilcileri, belediye yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kasaplar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar aynı sofrada oruç açtı. Programa, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Başkanvekili yurt dışındaydı, Karakoç katıldı

Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek'in ITB Berlin Turizm Fuarı programı dolayısıyla ülke dışında bulunması nedeniyle iftar programına, bu süreçte başkan vekilliği görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Hacer Keçer Karakoç katıldı.

Hacer Keçer Karakoç, vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açarak, paylaşma kültürünü kentin her noktasında yaşatmayı ve ramazanın bereketini tüm Manavgatlılarla birlikte paylaşmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
