Manavgat Belediyesi'nin İftar Buluşmaları Devam Ediyor

Manavgat Belediyesi\'nin İftar Buluşmaları Devam Ediyor
27.02.2026 10:00  Güncelleme: 10:54
Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programına çok sayıda siyasi temsilci ve vatandaş katıldı. Çiçek, Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklere devam edeceklerini duyurdu.

Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programına CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Akay Şenel, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Başkanvekili Çiçek'in anne ve babası da katıldı. Çiçek, anne ve babasının ellerini öperek hayır dualarını aldı.

"Ramazan ayı boyunca buluşmaya devam edeceğiz"

Başkan Vekili Çiçek, iftarın ardından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ikliminde aynı sofrada buluşarak dualarımızı hep birlikte semaya yükselttik. Manavgat Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca gönül sofralarımızda hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

