Manavgat'ta İnme ve Beyin Damar Hastalıkları Semineri Düzenlendi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla düzenlenen "Gizli Tehlike: İnme, Beyin Damar Hastalıkları Tanı ve Tedavisi" başlıklı seminer, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Girişimsel Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme ve beyin-damar hastalıklarının nedenleri, risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve tedavi süreçleri ile ilgili katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Seminere, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara ile birlikte katıldı.

Başkan Kara, meslektaşı Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer'in bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının önemine vurgu yaparak, "Elif Hanım ile asistanlığından bu yana tanışıyoruz ve kendisi çok takdir ettiğim bir meslektaşım. Nörolojinin birçok bölümü var ancak inme ve felç konularında en güvendiğimiz doktorlarımızdan biri kendisidir. Bu alanda çalışan hekimlerimizin sayısı oldukça az ve gerçekten çok önemli bir branş. Kendisine verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Burada olması, sadece sizler için değil bizim için de büyük bir şans" diye konuştu.

Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer de Manavgat Belediyesi'ne teşekkürlerini sunarak, "Manavgat Belediyesi'nin nazik daveti ve Nefi Bey'in destekleri sayesinde inme hastalığı, yani beyin krizi hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Beyin krizi, ülkemizde ve dünyada en çok sakatlık ve ölüm nedeni olan hastalıklardan biridir. Ancak erken tanı ve tedavi ile birçok hastanın hayatı kurtarılabilir ve sakatlık oranı büyük ölçüde azaltılabilir. Manavgat Belediyesi'ne nazik davetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Kara, Uzm. Dr. Gencer'e plaket ve çiçek takdim etti.