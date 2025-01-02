Manavgat\'ta Kaçak Tütün ve Elektronik Eşya Operasyonu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı tespit edilen işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 170 paket kaçak sigara, 70 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 140 elektronik sigara, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 585 gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikata başlatıldı.